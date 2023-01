De biquíni, Claudia Raia exibe o barrigão de grávida ao curtir o dia na piscina com o marido

Grávida pela terceira vez, Claudia Raia exibiu o barrigão de grávida ao curtir o dia na piscina ao lado do marido

Neste sábado, 14, Claudia Raia(56) aproveitou o sol para curtir o dia na piscina ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), e do ator Luiz Henrique Nogueira (56).

Em seu perfil no Instaram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni sem alças, e recebendo beijos e carinho do amado em seu barrigão de grávida. "Folguinha com os meus amores", escreveu a artista, que está à espera de um menino, que se chamará Luca.

Além da atriz, Jarbas também postou fotos mostrando o barrigão de Claudia, além disso, ele mostrou outros registros em que os dois surgem em momentos românticos. "Final de semana abençoado, e quem diria, com sol! #paraiso #teamo #amordavida #sabadão", disse o ator na publicação.

Os registros encantaram os fãs, que elogiaram o casal. "Que gracinha ver a felicidade de vocês. Lindos", escreveu uma seguidora. "Que fofura", comentou outra. "Que lindona. Deus lhe abençoe e Nossa Senhora lhe dê um feliz parto. Viva sua gestação intensamente", falou uma fã.

Confira as fotos do barrigão de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia exibe o barrigão em cliques sem roupa

Recentemente, Claudia Raia surpreendeu os seus fãs ao compartilhar uma foto totalmente sem roupas nas redes sociais. A atriz foi fotografada do jeitinho que veio ao mundo durante a gestação do terceiro filho. Na foto, a estrela deixou a mostra o seu barrigão de grávida ao aparecer nua e deitada em um sofá ao ar livre. "Olhando pro futuro, desnuda de tudo!", disse ela.

