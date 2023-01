Mulher de Edson Celulari surge em clique raro ao lado da enteada, Sophia Raia: "Uma mulher íntegra"

Karin Roepke encantou os seguidores ao prestar uma linda homenagem para Sophia Raia, filha de Edson Celulari e Claudia Raia

Neste sábado, 14, Karin Roepke (40) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da enteada, Sophia Raia (19).

A atriz usou o registro para prestar uma homenagem especial para a filha de Edson Celulari (64) e Claudia Raia (56), que completará 20 anos de vida neste domingo, 15. Na publicação, ela contou que conheceu a jovem quando ela tinha apenas nove anos, e rasgou elogios.

"Quando eu conheci a Sosô ela tinha 9 anos de idade, sempre foi uma menina inteligente, charmosa e cheia de personalidade. Amanhã ela comemora 20 anos e continua com todas essas qualidades, além de ter se tornado uma mulher íntegra, sensível e que sabe o que quer", afirmou.

Em seguida, Karin também falou da linda relação de Sophia com a irmã, Chiara (10 meses), que também aparece no registro publicado no Instagram pela atriz. "Sô, é emocionante ver você construindo sua relação com a Chiara. Que coração amoroso e doce você tem", acrescentou.

Por fim, a mulher de Edson Celulari desejou um feliz aniversário para a enteada. "Dá muita alegria ver você ganhando o mundo e conquistando seu espaço. Que sua vida seja cheia de amor, saúde, paz e sonhos! Feliz aniversário! Nós te amamos!", completou.

Nos comentários, Sophia agradeceu o carinho da madrasta. "Que lindo Karin, me emocionei. Obrigada pelo companheirismo de tantos anos e pela nossa troca tão especial. Você me deu o meu maior presente dessa vida! Amo vocês muito", escreveu ela.

Confira o clique de Karin Roepke ao lado de Sophia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!