Com os filhos, Fernanda Lima celebra aniversário de Rodrigo Hilbert

Eles cresceram! Fernanda Lima celebra aniversário de Rodrigo Hilbert com bolo improvisado e filhos do casal roubam a cena ao surgirem em cliques raros

A apresentadora Fernanda Lima mostrou como celebraram o aniversário de 44 anos de Rodrigo Hilbert nesta segunda-feira, 22. Ao lado dos três filhos, o casal surgiu sorridente comemorando a data especial e o trio roubou a cena.

Os gêmeos, João Hilbert e Francisco Hilbert, de 15 anos, surgiram gigantes nos cliques raros e chamaram a atenção com seu tamanho. Já a caçulinha, Maria, de 3 anos, destacou-se com sua fofura e charme. Na mesa, a família colocou um bolo improvisado para o papai prendado soprar as velinhas.

"E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana tres aniversários! Dois carneiros e um touro. Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados , lagrimas , sensibilidade ,abraços e vulnerabilidades sao mais que bem vindos! Ps: no niver do papai “casa de ferreiro, bolo improvisado”", contou Fernanda Lima ao compartilhar os registros raros da família.

Há pouco tempo, Rodrigo Hilbert refletiu sobre o desejo de passar o resto da vida ao lado da esposa. “Hoje, a juventude talvez nem saiba o que significam bodas. Meus avós foram casados por 55 anos, quase completaram bodas de diamante. Sempre disse para a Fernanda que queria uma pessoa para viver junto comigo da mesma forma que eles. Ela me perguntou: “Quanto tempo?” Eu falei: “Cinquenta anos.” E ela: “Ui, meu Deus do céu.” Já temos uma história de 21 anos desde que nos conhecemos. Passamos um período separados, mas não conto, porque passamos esse tempo pensando um no outro e querendo estar um com o outro”, começou o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Rodrigo Hilbert faz bicicleta para a filha caçula

O apresentador Rodrigo Hilbert sempre surpreende com suas habilidades infinitas. Além de cozinhar nas telinhas, o famoso constrói coisas diversas e, dessa vez, ele revelou que está fazendo uma bicicleta para a sua filha caçula com Fernanda Lima, a pequena Maria, de 3 anos.

Em sua rede social, o galã postou uma foto montando o novo brinquedo da caçulinha e revelou que está tendo bastante trabalho para confeccioná-lo. Vale lembrar que ele já fez o berço da menina e até uma casa da árvore para ela. Sem contar outras coisas que o modelo já exibiu.

"Bike nova da Maria! Essa bicicleta deu trabalho", compartilhou o marido de Fernanda Lima. Nos comentários, os internautas mais uma vez se surpreenderam com o apresentador. "Ele gosta de nos humilhar", brincaram. "Esse homem tem que ter um defeito", falaram. Veja o momento especial aqui.