Rodrigo Hilbert comenta relação com Fernanda Lima: “Vamos fazer bodas até morrer”

Rodrigo Hilbert (42) conversou com o jornal O Globo e comentou sobre seu relacionamento de mais de 20 anos com Fernanda Lima (45), com quem tem três filhos.

O apresentador foi questionado sobre como o romance dos dois ajudou na nova temporada de bodas deles.

“Hoje, a juventude talvez nem saiba o que significam bodas. Meus avós foram casados por 55 anos, quase completaram bodas de diamante. Sempre disse para a Fernanda que queria uma pessoa para viver junto comigo da mesma forma que eles. Ela me perguntou: “Quanto tempo?” Eu falei: “Cinquenta anos.” E ela: “Ui, meu Deus do céu.” Já temos uma história de 21 anos desde que nos conhecemos. Passamos um período separados, mas não conto, porque passamos esse tempo pensando um no outro e querendo estar um com o outro”, começou o famoso.

O artista acrescentou: “Encontrei a pessoa que eu tenho certeza que irei durar até o final da minha vida. Vamos fazer bodas até morrer. A Fernanda não liga muito para datas, mas eu conto essas coisas. Eu sei o dia que a gente ficou pela primeira vez, que foi 19 de abril de 2002, perto do meu aniversário. Ela nem lembra dessas coisas, mas eu lembro“.

Rodrigo Hilbert rejeita a fama de 'homem dos sonhos': "Apenas divido tarefas domésticas"

“Me incomodou lá no início, mas hoje lido melhor. Tão falando isso em que sentido? É porque eu varro a casa, arrumo a louça, faço uma churrasqueira? Se você for a uma favela do Rio, vai achar um milhão de pessoas fazendo isso”, comentou Rodrigo Hilbert, também em entrevista ao O Globo.

“Na época, eu ficava muito chateado quando me chamavam de “homão da p*rra”. E eu dizia: “Não, é mulherão da porra”. Que é a minha mulher, minha mãe, minha avó. São as mulheres que acordam às três da manhã para pegar mais de um ônibus para ir para o trabalho e que voltam para casa dez horas da noite para fazer comida para a família inteira. O que eu faço nada mais é que a minha função de dividir os afazeres da casa com quem mora comigo”, explicou.