Rodrigo Hilbert faz casa na árvore para a filha e causa: ''Queria descobrir um defeito''

Rodrigo Hilbert faz casa da árvore com escada para a filha caçula e mais uma vez surpreende com sua habilidades diversas

Mais uma vez o apresentador Rodrigo Hilbert deu o que falar com suas habilidades. Nesta sexta-feira, 22, o esposo de Fernanda Lima compartilhou um vídeo com a presença rara da filha caçula deles, Maria, de 3 anos, conhecendo a casa da árvore construída pelo pai.

Além de realizar várias receitas em seu programa e de ter feito até o berço da herdeira quando ela nasceu, o famoso resolveu construir uma casinha para a herdeira na árvore com uma escada. O resultado impressionou os internautas.

"Uma escada para o mundo dos sonhos de Maria", contou Rodrigo Hilbert ao publicar o vídeo exibindo alguns detalhes de seu trabalho. Nos comentários, os internautas brincaram com o talento diverso do modelo. "Achei preguiçoso da sua parte não produzir a madeira da escada", brincou Fernanda Gentil. "Queria descobrir um defeito", falaram outros.

Há pouco tempo, Rodrigo Hilbert refletiu sobre o desejo de passar o resto da vida ao lado da esposa. “Hoje, a juventude talvez nem saiba o que significam bodas. Meus avós foram casados por 55 anos, quase completaram bodas de diamante. Sempre disse para a Fernanda que queria uma pessoa para viver junto comigo da mesma forma que eles. Ela me perguntou: “Quanto tempo?” Eu falei: “Cinquenta anos.” E ela: “Ui, meu Deus do céu.” Já temos uma história de 21 anos desde que nos conhecemos. Passamos um período separados, mas não conto, porque passamos esse tempo pensando um no outro e querendo estar um com o outro”, começou o famoso.

Veja a casa na árvore construída por Rodrigo Hilbert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Fernanda Lima surge com os filhos gêmeos

Além de Maria, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos, João e Francisco, de 14 anos. Recentemente, a apresentadora surpreendeu ao aparecer com os garotos em um evento. Discretos, raramente, eles aparecem em público.

Os meninos foram acompanhar a mamãe coruja em uma premiação da rede social TikTok e esbanjaram estilo e simpatia na hora das fotos com a mãe famosa.

Fotos: Araujo e Van Campos / Agnews