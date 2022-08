Com clique romântico, Graciele Lacerda se declara no aniversário de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda prestou uma linda declaração no aniversário de 60 anos de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda(41) encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma linda declaração de amor para Zezé Di Camargo (60). O cantor sertanejo completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 17, e eles decidiram comemorar a data em Buenos Aires, na Argentina.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece em clima de romance com o amado em um restaurante. No registro os dois trocam olhares apaixonados, enquanto seguram suas taças.

"Ah, o que dizer para você? Falar que te amo seria redundante, falar que te admiro já não é necessário, está escrito em meu olhar! A verdade é que o meu amor por você fala por si só! Ele é tão grande que transparece não só no olhar, e não somente no meu falar, ele grita em minha pele que se arrepia ao te tocar! É conexão, sem explicação!!! Eu tenho a sorte, e a benção de amar e admirar o homem que está ao meu lado, que é você @zezedicamargo o meu Mô!", declarou Graciele na legenda da publicação.

Nos comentários, Zezé Di Camargo também se declarou para a amada e falou sobre sua felicidade de viver ao lado dela. "Imagina a minha felicidade lendo isso?!! Tenho certeza que escolhi a pessoa certa pra estar a meu lado. Te amo muito!!!", disse o cantor sertanejo.

Mais cedo, o aniversariante também recebeu lindas homenagens nas redes sociais das filhas, Camilla (36) e Wanessa Camargo (39), e do irmão, Luciano Camargo (49).

