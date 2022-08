Luciano Camargo celebra aniversário do irmão, Zezé Di Camargo

Nas redes sociais, o cantor Luciano Camargo parabenizou o irmão, Zezé Di Camargo, que completou 60 anos

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 17h31

Luciano Camargo(49) usou as redes sociais para comemorar mais um ano de vida do irmão, o cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo completou 60 anos de vida nesta quarta-feira, 17, e ganhou uma linda mensagem na web.

Em seu perfil no Instagram, Luciano compartilhou uma foto cantando ao lado do aniversariante do dia e o parabenizou. "Hoje é o dia dele!!!! Meu irmão, que Jesus te abençoe sempre!!! Feliz aniversário!!! @zezedicamargo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da dupla também deixaram mensagens de felicitações para Zezé. "Feliz aniversário! Muita saúde", disse uma seguidora. "Parabéns Zezé… que Deus continue te abençoando para que você possa continuar alegrando nossos corações!", falou outra. "Tudo de melhor para você, Zezé. Que te abençoe", desejou uma terceira.

Além de Luciano, Zezé também recebeu uma homenagem especial da filha mais velha, Wanessa Camargo (39). A cantora compartilhou uma foto trocando carinho com o pai e se declarou. "Meu herói, meu pai. Como sou abençoada e grata por ser sua filha. A cada dia meu amor e admiração só crescem por ti. Alma de menino, mas com uma grandiosidade e sabedoria imensa, que sempre nos guiou. Te desejo as melhores coisas desse mundo. Compartilhar da vida ao seu lado é um presente. Sempre estarei aqui por você. Muita saúde, saúde e mais saúde! Que esse novo ciclo seja maravilhoso e abençoado! Te amo muito, feliz aniversário @zezedicamargo!", disse ela.

Confira a publicação de Luciano no aniversário do irmão:

