Camilla Camargo presta bela homenagem no aniversário de Zezé Di Camargo: "Te amo demais"

Camilla Camargo(36) fez questão de prestar uma bela homenagem para o pai em suas redes sociais. O cantor Zezé Di Camargo completou 60 anos de vida nesta quarta-feira, 17, e a atriz compartilhou uma foto em que aparece abraçada com ele demonstrou todo seu carinho e admiração.

"Esse abraço, aí esse abraço… ele me abastece, me fortalece, me acalma, me faz acreditar que tudo é possível. Coração gigante, que me ensinou com suas atitudes o significado de generosidade. Ele sempre me falou “faço as coisas pelos outros sem esperar nada em troca” acho que por isso muitas vezes ele não se decepcionou, porque ele faz pela nobreza da sua alma", disse a artista no começo da publicação.

Em seguida, Camilla se declarou para o pai. "Te admiro, te amo demais, te honro e te desejo não só hoje, mas sempre as maiores dádivas, os sonhos realizados e toda alegria dessa vida. Obrigada por tudo, você que é meu presente, minha benção de Deus. Parabéns, papito @zezedicamargo", completou a irmã de Wanessa Camargo (39), que também parabenizou o pai no Instagram.

Vale lembrar que Camilla viajou para os Estados Unidos para encontrar a mãe, por isso não vai estar ao lado de Zezé em seu aniversário. Mais cedo, a atriz dividiu com os seguidores um vídeo do momento em que reencontra Zilu Camargo (64) no aeroporto. A empresária não escondeu a felicidade ao abraçar a herdeira, Joaquim (3), e conhecer a neta, Julia (1), pessoalmente.

