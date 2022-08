Wanessa Camargo se declara ao pai no dia de seu aniversário: "Meu amor e admiração só crescem"

O cantor Zezé Di Camargo completou 60 anos nesta quarta-feira, 17, e ganhou uma linda homenagem da filha, Wanessa Camargo

O cantor Zezé Di Camargo completou 60 anos de vida nesta quarta-feira, 17, e ganhou uma homenagem especial da filha, Wanessa Camargo(39). Nas redes sociais, a cantora compartilhou uma foto em que aparece em um momento carinhoso com o cantor sertanejo e prestou uma linda declaração no aniversário do pai.

"Meu herói, meu pai. Como sou abençoada e grata por ser sua filha. A cada dia meu amor e admiração só crescem por ti. Alma de menino, mas com uma grandiosidade e sabedoria imensa, que sempre nos guiou", começou ela, rasgando elogios a Zezé.

Wanessa seguiu a publicação mostrando o que deseja ao pai em seu novo ciclo. "Te desejo as melhores coisas desse mundo. Compartilhar da vida ao seu lado é um presente. Sempre estarei aqui por você. Muita saúde, saúde e mais saúde! Que esse novo ciclo seja maravilhoso e abençoado! Te amo muito, feliz aniversário @zezedicamargo!", completou.

Trabalho com o irmão

Wanessa está com um novo integrante em sua equipe. A cantora contou que chamou o irmão caçula, Igor Camargo (28), para trabalhar ao seu lado e ajudá-la a cuidar de sua carreira. "Meu irmão agora vai trabalhar comigo, gente. Estou muito apaixonada, porque meu bebê cresceu e está tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então ele vai cuidar do meu dinheirinho agora", contou ela.

