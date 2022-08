Wanessa Camargo convoca o irmão caçula para trabalhar ao seu lado

Wanessa Camargo revela qual vai ser a função do irmão caçula, Igor Camargo, em sua equipe

A cantora Wanessa Camargo (39) está com um novo integrante em sua equipe. Nesta semana, ela contou que chamou o irmão caçula, Igor Camargo (28), para trabalhar ao seu lado e ajudá-la a cuidar de sua carreira.

Nas redes sociais, a artista revelou que o irmão ficará responsável pela parte financeira de sua vida. “Minha irmão agora vai trabalhar comigo, gente. Estou muito apaixonada, porque meu bebê cresceu e está tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então ele vai cuidar do meu dinheirinho agora”, disse ela.

Igor ainda brincou que está em período de experiência, mas ela rebateu e demonstrou confiança no trabalho dele. “Mas eu já sei que você é f*d*”, declarou.

Wanessa Camargo é flagrada com Dado Dolabella

Há poucas semanas, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Os dois surgiram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

Relembre aqui a história de Wanessa e Dado quando se relacionaram pela primeira vez há cerca de 20 anos.

