Britney Spears compartilha vídeo do seu casamento com Sam Asghari

Britney Spears publicou um vídeo em que mostrava que chegou ao seu casamento com Sam Asghari em uma carruagem

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 09h28

A madrugada deste sábado, 11, Britney Spears (40) compartilhou em seu Instagram um vídeo com os bastidores do seu casamento com o modelo Sam Asghari (28).

O casamento contou com a presença de grandes estrelas da música, moda e cinema como Madonna (63), Selena Gomez (29), Drew Barrymore (41), Paris Hilton (47) e Donatella Versace (67). Quem não foi ao casamento foram os dois filhos de Britney, Sean (16) e Jaden James (15).

No vídeo publicado, Britney mostrou seu vestido de noiva feito sob medida e ainda revelou que chegou à cerimônia intimista de carruagem.

O clipe ainda mostrou um pouco da festa de casamento e o carro branco com a placa "Recém Casados" em que a diva pop e seu marido saíram do evento.

Confira aqui o vídeo do casamento de Britney e Sam!