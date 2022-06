Filhos de Britney Spears não devem comparecer ao casamento da mãe com Sam Asghari

De acordo com o advogado do ex-marido de Britney, os dois filhos da cantora não deverão comparecer ao casamento da mãe

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 18h35

Nesta quinta-feira, 9, ocorrerá o casamento de Britney Spears (40) e Sam Asghari(28). Porém, os filhos da diva pop não estarão presentes na cerimônia intimista.

De acordo com o advogado do ex marido de Britney, o dançarino Kevin Federline (44), os filhos adolescentes da cantora estão felizes pela mãe mas não irão ao casamento.

“Eles estão felizes pela mãe e esperançosos de que Sam e Britney iniciem um ótimo futuro. Esta não é a noite deles e eles não querem tirar a atenção deles [Britney e Sam]”, disse o advogado do ex esposo de Britney ao site da revista People.

Sean Preston de 16 anos e Jaden James de 15 são filhos de Britney Spears e Kevin Fedeerline, que se divorciaram em 2007.