Britney Spears se casa com Sam Asghari com vestido sob medida da Versace; saiba detalhes

Britney Spears usou um vestido desenhado por Donatella Versace em seu casamento

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 12h40

Na última quinta-feira, 9, a princesa do pop, Britney Spears (40) disse 'sim' ao amor mais uma vez. Em uma cerimônia especial, Britney reuniu convidados para seu casamento com Sam Asghari (28) em Los Angeles, Estados Unidos.

Algo que surpreendeu os amantes da moda, sem dúvidas, foi o vestido personalizado da grife italiana Versace, desenhado pela própria Donatella Versace.

O vestido usado por Britney na cerimônia foi um ombro a ombro com uma fenda chamativa de um lado, com uma modelagem que valoriza a silhueta de Britney. Para a ocasião, a princesa do pop também usou um véu elegante.

A produção do vestido de Britney foi compartilhada no Instagram de Donatella Versace, que mostrou o processo criativo do desenho e todo o trabalho feito a mão pelo Ateliê Versace.

Donatella aproveitou para descrever os detalhes do vestido de Britney: "O vestido de noiva de Britney foi um sonho para desenhar. Ela não fica linda nele? Esse vestido é confeccionado em um delicado tecido de seda branca e apresenta um decote que envolve os ombros e vem junto com um fluxo de botões de pérolas", escreveu.

Veja os detalhes do vestido usado por Britney Spears: