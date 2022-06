Saiba como foi o casamento de Britney Spears e Sam Asghari

Casamento de Britney Spears e Sam Asghari agitou Los Angeles na noite de quinta-feira, 9, e teve a presença de convidados famosos. Saiba quem!

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 09h27

A cantora Britney Spears (40) e Sam Asghari (28) estão oficialmente casados! O casamento deles aconteceu na noite de quinta-feira, 9, em Los Angeles, na presença de 60 convidados. Entre os presentes estavam a atriz Drew Barrymore (47), a cantora Madonna (63) e as socialites Paris Hilton (41) e Kathy Hilton (63). Porém, os filhos dela, Sean Preston (16) e Jayden James (15), não foram ao casamento da mãe.

De acordo com a revista People, a noiva usou um vestido da grife Versace. Inclusive, ela entrou no local da celebração ao som da música Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. A festa aconteceu na casa dela em Thousand Oaks, na Califórnia.

Os noivos deixaram o local da festa em um carro branco e com a placa de 'recém-casados'. No entanto, as fotos da cerimônia de casamento ainda não foram divulgadas pela equipe da cantora.

“Britney começou a planejar e sonhar com o casamento logo depois de ficar noiva em novembro. É um grande objetivo para ela finalmente se casar. Ela queria que tudo fosse perfeito”, disse uma fonte da publicação.

Vale lembrar que os noivos se conheceram nos bastidores do clipe da música Slumber Party e demoraram cerca de cinco meses para se aproximarem de verdade. Eles ficaram noivos em 2021. Os dois chegaram a engravidar do primeiro filho juntos, mas ela sofreu um aborto espontâneo.

Confusão nos bastidores do casamento de Britney Spears

Nem tudo foi romance no casamento de Britney Spears e Sam Asghari. Isso porque o ex-marido dela, Jason Alexander, invadiu o local da cerimônia fazendo uma live nas redes sociais. O evento foi interrompido para que os seguranças fosse atrás do invasor.

Ele chegou a dizer que ela foi sua primeira esposa e que não foi convidado para o casamento. Então, a polícia foi chamada e ficou um tempo no local.