Após cancelar Natal com os filhos, Zilu Camargo manda recado para Wanessa

Longe dos filhos nos EUA, Zilu Camargo manda recado para Wanessa Camargo; empresária cancelou Natal com os herdeiros após polêmicas na família

A cantora Wanessa Camargo está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 28, e a mãe, a empresária Zilu Camargo, escreveu um grande texto para sua primogênita. Na rede social, a ex-esposa de Zezé Di Camargo postou uma foto com a herdeira e relembrou até o primeiro dia em que a teve nos braços.

Morando fora do Brasil, nos EUA, a famosa cancelou o Natal com os três filhos após as polêmicas na família envolvendo a criação de um perfil fake pela noiva de seu ex-marido, a musa fitness Graciele Lacerda. Mas, mesmo assim mostrou todo seu amor por Wanessa ao celebrar os 41 anos da cantora.

"Hoje é um dia muito especial, pois celebramos seu aniversário. Parece que foi ontem que te segurei pela primeira vez nos meus braços. Você é uma pessoa incrivel, cheia de talentos, inteligência e bondade. Sua determinação e força de vontade são inspiradoras, e tenho certeza de que você alcançará grandes coisas na vida. Lembre-se sempre de seguir seus sonhos e nunca desistir, pois eu estarei aqui para apoiá-la em cada passo do caminho", começou dizendo.

"Neste dia especial, desejo que você seja cercada de amor, felicidade e sucesso. Que cada novo ano de sua vida seja repleto de realizações e momentos inesquecíveis. Saiba que estarei sempre aqui para comemorar suas vitórias e oferecer conforto nos momentos difíceis. Você é uma bênção em minha vida e sou grata todos os dias por ter você como filha e amiga. Parabéns! Felicidades! Feliz Ano Novo! Minha princesa", escreveu Zilu.

Zezé Di Camargo também postou uma declaração para a aniversariante e fez questão de ressaltar como ela é justa e verdadeira. Já Wanessa agradeceu os recados de todos com uma série de fotos arrasadoras.

Zilu Camargo cancela Natal no Brasil

A empresária Zilu Camargo comentou sobre a decisão de ter cancelado o Natal com seus filhos no Brasil. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo contou que iria para a casa da cantora, mas que após os últimos acontecimentos na família resolveu ficar nos EUA.

Depois a nora, esposa de Igor Camargo, ter exposto o fake de Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, a empresária falou que ficou de cama e mandou um recado sobre a decisão de cancelar as festas de fim de ano.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.