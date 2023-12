Com decote até o umbigo, Wanessa Camargo celebra 41 anos

Usando decote profundo em fotos arrasadoras, Wanessa Camargo celebra seu aniversário de 41 anos e impressiona com beleza exuberante

A cantora Wanessa Camargo está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 28, e postou fotos arrasadoras para celebrar o momento além de agradecer os recados carinhosos que está recebendo na data especial.

Comemorando a chegada de seus 41 anos, a primogênita de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo esbanjou beleza ao compartilhar cliques de um ensaio cheio de atitude. Usando um vestido laranja, de modelo com decote profundo, e joias com pedras verdes, a famosa parou tudo.

"Amores, muito obrigada pelas mensagens! Gratidão sempre", disse a namorada de Dado Dolabella. Nos comentários, ela recebeu mais recados carinhosos. "Viva o seu dia", falaram os fãs. "Você merece toda a felicidade do mundo", desejaram.

Ainda nesta quinta-feira, 28, Wanessa recebeu uma declaração do pai, que fez questão de enaltecer como a herdeira e justa. Em meio a polêmicas familiares, Zezé Di Camargo mandou um recado para a aniversariante.

Wanessa relembra reação do filho com a sua separação

A cantora Wanessa Camargo relembrou a reação do filho mais velho, José Marcus, ao descobrir que os pais estavam se separando. Em entrevista no canal de Foquinha no YouTube, ela contou que o herdeiro teve uma crise de choro. Na época, ela decidiu escrever a música Só Respira para apoiar os herdeiros nessa fase de mudança de vida.

“É uma música que fiz para os meus filhos, para quando eles entenderam que os pais iriam se separar. Eu vi os dois numa situação de [choque], lembro que meu filho teve uma crise de choro, meu mais velho, muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’”, afirmou ela, e completou: “E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão”.

Além disso, Wanessa comentou que não teve problema em lidar com o julgamento das pessoas quando anunciou que voltou a namorar com Dado Dolabella após o fim do casamento anterior. "Tiro de letra [o julgamento externo]. Vou fazer o que? Não tem como. O pior de tudo é o julgamento das pessoas que te amam. Quando você tem que se justificar para os seus amigos, para os seus pais, para a sua família, que são pessoas que você espera mais acolhimento", afirmou.