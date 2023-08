Angélica mostra comemoração dos 85 anos do pai e se declara: ''Guerreiro''

Na rede social, Angélica mostra foto do pai comemorando mais um ano de vida e celebra momento único

O pai da apresentadora Angélica, Francisco Ksyvicks, está comemorando seu aniversário de 85 anos nesta quinta-feira, 10. Em sua rede social, a loira compartilhou uma foto do senhor celebrando mais um ano de vida e encantou.

Com balões de números, exibindo sua idade, e segurando um bolo de brigadeiro, o aniversariante apareceu sorridente festejando o novo ciclo. A esposa de Luciano Huck aproveitou o clique fofo para se declarar para ele.

"O dia é todo dele. Meu pai, guerreiro! Nosso exemplo de amor a vida, resiliência, foco, honestidade e determinação! Saúde, saúde, saúde! Nós te amamos! Vamos celebrar. 8.5", escreveu Angélica na legenda.

É bom lembrar que em 2021, a família passou por um susto quando Francisco ficou internado após ter sofrido um AVC. Na época, um boletim médico informou: "O Sr. Francisco Ksyvicks, 82 anos, apresentou acidente vascular cerebral isquêmico extenso, secundário à oclusão da artéria cerebral média esquerda. Foi tratado com medicação trombolítica via venosa e depois com trombectomia mecânica. Neste momento encontra-se estável, em continuidade de tratamento na Unidade Neurointensiva deste hospital".

