Aos 10 anos, Eva Huck manda recado após apresentação da mãe, Angélica: "Você parou"

Eva Huck manda recado nas redes sociais; aos 10 anos, a pequena chamou a atenção pela maturidade

A apresentadora Eva Huck deixou os fãs emocionados nesta terça-feira, 8, ao reconhecer o momento histórico vivido pela mãe no Criança Esperança. É que Angélica voltou a cantar na televisão após muitos anos atuando apenas como apresentadora.

"Mãe, você arrasa muito. Eliana e Xuxa, vocês também arrasaram. Mãe, você virou cantora quando você tinha 15 anos e antes de eu nascer você parou. Ver você cantando de novo comigo vendo foi incrível. Vocês arrasaram, parabéns", afirmou ela.

Quem compartilhou a publicação foi o papai Luciano Huck, já que a menina de 10 anos ainda tem os perfis fechados e monitorados pela família. "Eva falando da mãe! Meu coração transborda”, declarou ele.

No palco do Criança Esperança, Angélica usou um look poderoso. Para a noite especial, a loira escolheu um vestido do estilista Osvaldo Arcas. O modelito foi feito com aplicações de muito brilho e com transparência para dar um toque especial ao look. Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de vários ângulos para exibir os detalhes do vestido longo.

Angélica diz que nunca pensou em se separar de Luciano Huck

Recentemente, a apresentadora Angélica esbanjou sinceridade ao falar sobre o seu casamento com Luciano Huck e negou que eles já tenham pensado em se separar. Em entrevista na Revista Veja, Angélica foi questionada se já cogitou a separação e ela negou. “Nunca. Claro que a gente briga, temos personalidades fortes. Por isso, tentamos nos proteger duas vezes mais e não deixar o lado de fora invadir a relação”, disse ela.

Inclusive, o casal está planejando a comemoração dos 20 anos de união. “Quero muito comemorar os vinte anos juntos, em 2024. O Luciano talvez me mate por contar, mas a ideia é organizar uma nova festa de casamento”, afirmou ela, que teve três filhos com o marido: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos.