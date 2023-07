Será que Angélica e Luciano Huck já pensaram em se separar? Ela abre o jogo!

Angélica abre o jogo após seu casamento com Luciano Huck ter sido alvo de boatos. Entenda!

A apresentadora Angélica esbanjou sinceridade ao falar sobre o seu casamento com Luciano Huck e negou que eles já tenham pensado em se separar. Prestes a completar 20 anos de casados, eles lidam bem com as discussões comuns de casal e se fortalecem a cada ano.

Em entrevista na Revista Veja, Angélica foi questionada se já cogitou a separação e ela negou . “Nunca. Claro que a gente briga, temos personalidades fortes. Por isso, tentamos nos proteger duas vezes mais e não deixar o lado de fora invadir a relação”, disse ela.

Inclusive, o casal está planejando a comemoração dos 20 anos de união. “Quero muito comemorar os vinte anos juntos, em 2024. O Luciano talvez me mate por contar, mas a ideia é organizar uma nova festa de casamento”, afirmou ela, que teve três filhos com o marido: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos.

Além disso, Angélica comentou sobre a proximidade dos 50 anos, já que ela vai completar a nova idade em novembro, e disse que se sente mais livre. “Passei a vida falando e me comportando como os outros queriam. Para se ter uma ideia, os figurinistas escolhiam minhas roupas até quando não estava trabalhando. Era cômodo. Agora, nesta nova fase, estou aprendendo a ser dona das minhas escolhas. Mas, apesar do prazer que essa liberdade me traz, não é simples. Um ano depois de sair da Globo, bateu aquela abstinência, um vazio. Sofri com a falta da rotina, da correria – isso somado à pressão externa por não estar na TV. A análise, a ioga e a meditação, que já fazia antes, me ajudam. Ainda não sinto o peso do envelhecimento, pode ser que mais para a frente aconteça. Hoje sou amulher que quero ser", declarou.

Angélica mostra sua beleza impecável nas férias

A apresentadora Angélica está aproveitando as férias em grande estilo com a sua família. No último final de semana, ela mostrou fotos do seu look antes de sair para renovar o bronzeado ao ar livre e exibiu toda a sua beleza.

Nas imagens, a estrela surgiu com maiô vermelho e uma canga amarela estampada. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas da estrela e também a sua pinta icônica quando ela fez várias poses. “Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre”, disse ela na legenda.