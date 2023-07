Angélica exibe sua pinta icônica ao surgir com as pernas à mostra

De férias, Angélica aparece com look vermelho poderoso e a pinta icônica chama a atenção nas fotos

A apresentadora Angélica está aproveitando as férias em grande estilo com a sua família. Neste domingo, 23, ela mostrou fotos do seu look antes de sair para renovar o bronzeado ao ar livre e exibiu toda a sua beleza.

Nas imagens, a estrela surgiu com maiô vermelho e uma canga amarela estampada. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas da estrela e também a sua pinta icônica quando ela fez várias poses.

“Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para a esposa de Luciano Huck. “Que gata”, disse um seguidor. “Muito bonita e natural”, declarou outro. “Perfeita! Amei o estilo”, escreveu mais um.

Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica e seus cuidados de beleza

Recentemente, Angélica refletiu sobre a beleza com o passar dos anos. “A maturidade veio me trazendo uma sabedoria com relação à beleza e ao que é bom para mim, em termos de exercício e dieta. Hoje estou bem mais segura com todos os meus defeitos. Acho que existem formas da gente se cuidar, estar bem, sem exageros”, disse ela em entrevista no Gshow.

Inclusive, a estrela cuida de sua alimentação. “Tenho uma alimentação bem boa, gosto muito de legumes, de verduras, de comer coisas saudáveis, que é algo que veio comigo desde a adolescência. Hoje não tenho nutricionista, é uma dieta que eu mesma sei o que gosto, o que me faz bem e o que não faz”, declarou ela, que pratica musculação, muay thai, ioga e pilates.

Angélica também já contou que não fez cirurgia plástica até hoje, mas adora um procedimento estético. “Adoro clínica de estética, amo laser, tudo isso funciona muito para retardar esse envelhecimento das células”, contou.