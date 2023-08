Luciano Huck flagra a filha, Eva, encantada com show da mãe, Angélica: 'Para sempre'

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck fica de queixo caído ao ver show da mãe no Criança Esperança e o pai reage

O apresentador Luciano Huck compartilhou um momento fofíssimo de sua filha caçula, Eva Huck, de 10 anos, no início desta semana. Ele mostrou a expressão da herdeira ao ver a mãe, a apresentadora Angélica, cantando no palco do Criança Esperança, da Globo, na noite de segunda-feira, 7. Nas redes sociais, o comunicador contou que foi a primeira vez que a filha viu a mãe cantando no palco e a menina ficou de queixo caído.

Na foto, Eva apareceu com o olhar encantado e a expressão feliz ao ver o show da mãe. Na legenda, o pai contou: “A vida é uma construção de memórias. Nossa Eva encantada assistindo a mãe cantando – pela primeira vez aos 10 anos – na plateia do Criança Esperança, vai ficar para sempre”.

Antes disso, Huck mostrou um recado que Eva escreveu para a mãe após o show. Na mensagem, a menina expressou a sua alegria ao ver a mãe no palco. "Mãe, você arrasa muito. Eliana e Xuxa, vocês também arrasaram. Mãe, você virou cantora quando você tinha 15 anos e antes de eu nascer você parou. Ver você cantando de novo comigo vendo foi incrível. Vocês arrasaram, parabéns", afirmou ela.

Vale lembrar que a apresentadora Angélica cantou a música Vou de Táxi no palco do Criança Esperança 2023 e também participou de uma apresentação histórica de Lua de Cristal ao lado de Xuxa e Eliana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Angélica mostra detalhes do look no Criança Esperança

A apresentadora Angélica caprichou na escolha do seu look para cantar no Criança Esperança, da Globo, ao lado de Xuxa e Eliana na noite de segunda-feira, 7. Nas redes sociais, ela mostrou detalhes do seu modelito impecável e recebeu elogios dos fãs.

Para a noite especial, a esposa de Luciano Huck escolheu um vestido do estilista Osvaldo Arcas. O modelito foi feito com aplicações de muito brilho e com transparência para dar um toque especial ao modelito. Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de vários ângulos para exibir os detalhes do vestido longo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela e do look. “A mais linda”, disse um seguidor. “Look perfeito, make e cabelo também. Toda linda”, afirmou outro. “Simplesmente sensacional e emocionante”, escreveu mais um. “Você estava maravilhosa”, escreveu outro.