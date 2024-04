Ana Maria Braga ganha mensagem especial de Eliana no dia do seu aniversário

Amigas de longa data, Eliana fez questão de prestar uma homenagem especial para Ana Maria Braga, que está completando 75 anos

Nesta segunda-feira, 1º, Ana Maria Braga está completando 75 anos de vida, e nas redes sociais ela ganhou uma homenagem especial de uma amiga de longa data, a apresentadora Eliana.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece sorridente com a apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, e a parabenizou. "Querida amiga de muitos anos, te desejo só o melhor desta vida!! Saúde e muito amor hoje e sempre. Parabéns, Ana Maria", escreveu a loira na legenda da publicação.

Como muitos internautas costumam brincar, Ana Maria possui o trabalho dos sonhos, onde apenas conversa com convidados e degusta ótimas comidas. Mas antes de ingressar no entretenimento, ela se formou em Biologia na Universidade Paulista de São José do Rio Preto, como apontou o site F5, no entanto, não seguiu carreira na área. Além disso, a apresentadora possui diversos hobbies no dia a dia que talvez o grande público ainda não saiba.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Leia também:Climão? Ex-BBB Fernanda dá resposta direta para Ana Maria Braga

Apresentador famoso revelou 'crush' por Ana Maria Braga no passado

Ana Maria Braga é um verdadeiro ícone da televisão brasileira. Com mais de 40 anos de carreira, a loira, que é muito discreta quanto a sua vida pessoal, tem diversas histórias super impressionantes interessantes envolvendo sua trajetória. Uma delas aconteceu justamente quando ela tinha pouco mais de 18 aninhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Amaury Jr revelou que foi uma das pessoas responsáveis por revelar Ana para o mundo da televisão. Isso porque ele teve um 'crush' pela artista. Na época, a beleza da loira o deixou completamente hipnotizado. "Ana Maria Braga estudava na faculdade de Filosofia lá de Rio Preto, hoje é uma linda mulher, imagina ela com 18, 20 anos por aí? Ela vendia fogos de artifício na rua principal de Rio Preto", disse ele, durante participação no Podcast CARAS. Saiba mais!