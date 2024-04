TV / FICOU ENCANTADO

Apresentador famoso revelou 'crush' por Ana Maria Braga no passado; saiba quem

No início da carreira, Ana Maria Braga deixou apresentador famoso encantada com sua beleza e semelhança com atriz internacional

Visual de Ana Maria Braga na juventude deixou apresentador famoso encantado - Foto: Reprodução/TV Globo