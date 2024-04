Ana Maria Braga desabafa: ‘Tive uma chance mínima de sobrevivência’

Em entrevista no Fantástico, a apresentadora Ana Maria Braga relembra o diagnóstico e tratamento de um câncer em decorrência do HPV

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga relembrou um tipo de câncer que teve ao longo de sua vida. A estrela contou que foi diagnosticada com um tumor na região do ânus proveniente do vírus do HPV em 2001.

“Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador”, afirmou ela.

Então, a comunicador falou sobre não se sentir culpada por ter uma doença em decorrência de um vírus sexualmente transmissível. “Você não tem que se sentir culpado por ter ficado com câncer. Você não tem culpa. Porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa. Eu acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui”, refletiu.

O tratamento de Ana Maria foi feito com quimioterapia e ela se curou. Ao longo de sua vida, ela já teve outros tumores. Ela foi diagnosticada com câncer de pele em 1991 e câncer de pulmão nos anos de 2015 e 2020. Em 2022, ela disse que já teve câncer de mama, mas que não revelou na época.

Ana Maria Braga surge com o namorado em foto

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que chegou em mais um destino de suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de motorhome, ela chegou em Nova York e já saiu para curtir a cidade com seu namorado, Fábio Arruda.

Os dois apareceram abraçados e felizes em uma das ruas da cidade e compartilharam o clique com os fãs da comunicadora. “Chegamos, Nova Iorque. Dia de passeio e de matar a saudade dessa delícia de cidade”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.