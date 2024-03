Ana Maria Braga exibe foto inédita com o namorado

A apresentadora Ana Maria Braga surgiu abraçada com seu namorado, Fábio Arruda, durante viagem pelos Estados Unidos

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que chegou em mais um destino de suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de motorhome, ela chegou em Nova York e já saiu para curtir a cidade com seu namorado, Fábio Arruda.

Os dois apareceram abraçados e felizes em uma das ruas da cidade e compartilharam o clique com os fãs da comunicadora. “Chegamos, Nova Iorque. Dia de passeio e de matar a saudade dessa delícia de cidade”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.

Ana Maria Braga completou 74 anos em abril

A apresentadora Ana Maria Braga completou 74 anos de vida e fez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário. Inclusive, ela aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda.

Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol rair, até dentro de você nascer o que há”", disse ela.

E completou: "Deixe sempre o espírito da “sua menina” e do “seu menino” dançar dentro de você. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada por estarem junto comigo. Não é só para vocês. É COM VOCÊS. Sempre grata. Ana Maria Braga".