Ana Maria Braga relembra como descobriu o câncer de mama

No programa Mais Você, da Globo, Ana Maria Braga revela que já teve um tumor na mama e relembra o diagnóstico

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 14h05

A apresentadora Ana Maria Braga (73) teve uma conversa especial com os médicos Dr. Fernando Maluf e Dr. Antonio Buzaid no programa Mais Você, da Globo, para falar sobre o Outubro Rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama. Assim, ela revelou que já teve um tumor nas mamas no passado e que preferiu não dar detalhes na época.

Agora, ela revelou que descobriu o tumor por meio do autoexame nas mamas. “É um depoimento muito importnte para vocês. Tive vários tipos de câncer e tive um câncer mama também. Por que não teve assim uma repercussão? Porque eu descobri pelo autoexame, tomando banho, senti com exame de toque. Você faz uma apalpação, você conhece o seu corpo. Quando eu toquei, senti um nódulo que não estava ali um tempo atrás”, disse ela.

Então, o médico que estava no programa contou que ela teve um tumor pequeno e superficial, e ressaltou a importância da mamografia periódica. “O autoexame ajuda, mas a mamografia é superior. A mamografia é mais sensível”, disse ele.

Vale lembrar que Ana Maria Braga já teve câncer no pulmão, na pele, no reto e na virilha.