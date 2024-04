Você sabia? Ana Maria Braga se formou em Biologia antes de virar apresentadora

Aniversariante do dia, Ana Maria Braga possui uma vasta experiência de vida fora das telinhas; confira algumas curiosidades sobre a apresentadora

Dia de festa: a apresentadora Ana Maria Braga está completando 75 anos de vida nesta segunda-feira, 1! Além de sua vasta experiência nas telinhas, a veterana possui uma longa jornada de vida fora das câmeras.

Como muitos internautas brincam, Ana Maria possui o trabalho dos sonhos, onde apenas conversa com convidados e degusta ótimas comidas. Mas além de seu trabalho na TV, a famosa também realiza diversos hobbies no dia a dia que talvez o grande público ainda não saiba.

Antes mesmo de pensar em ingressar no entretenimento, a apresentadora se formou em Biologia na Universidade Paulista de São José do Rio Preto, como apontou o site F5. Ela, no entanto, não seguiu carreira na área e chegou até a trabalhar como diretora comercial de revistas femininas.

Um de seus passatempos prediletos é jogar jogos online. Em outros momentos, Ana Maria Braga aproveita para maratonar algumas séries e, inclusive, virou referência sobre o assunto, uma vez que sabe vários spoilers das obras.

Ainda longe das telinhas, a veterana gosta de frequentar os jogos do Palmeiras, seu time do coração. Outra paixão da loira que talvez seja pouco conhecida é a pescaria. Em seus dias de folga, Ana aproveita para fisgar peixes enquanto curte um de seus hobbies favoritos.

Vida pessoal

Ela já se casou cinco vezes e é mãe de dois filhos, Pedro e Mariana. Outro grande amor da vida da famosa são seus netos: Maria, Hima, Varuna, Joana e Bento. Vovó coruja, Ana sempre compartilha registros fofíssimos ao lado dos pequenos em suas redes sociais.

Ainda sobre sua vida pessoal, Ana Maria Braga lutou contra o câncer de pulmão três vezes em menos de cinco anos. A apresentadora também enfrentou um câncer de pele e colorretal.

Além de cozinhar no programa 'Mais Você', ela também manda muito bem nos dotes culinários fora das câmeras. De acordo com sua família, o feijão feito por Ana é um dos pratos mais cobiçados.

A loira, inclusive, já revelou que degusta de forma fria os pratos que vão ao ar na atração matinal da Globo: "Se estiver bom frio, imagine quente". Outros hobbies muito realizado por Ana Maria Braga é dirigir seu carro e viajar.