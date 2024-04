Fernanda comete gafe e ganha puxão de orelha de Ana Maria Braga: “É ao vivo”

Eliminada do BBB 24, Fernanda comete deslize e é repreendida por Ana Maria Braga durante café da manhã ao vivo no ‘Mais Você’

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Fernanda marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, nesta segunda-feira, 1. No entanto, a confeiteira acabou cometendo uma gafe. Isso porque ela ignorou uma pergunta feita pela apresentadora e recebeu um puxão de orelha ao vivo como resposta.

Enquanto estavam tomando café, Ana Maria saiu da mesa para participar de uma ação promocional em outro cenário. Na sequência, ela fez uma pergunta para a confeiteira e exibiu um trecho do reality show. Fernanda ficou sem entender e não respondeu, por isso, recebeu uma bronca da apresentadora: “Nada a acrescentar? Ou a retirar?”, a veterana perguntou novamente.

Em seguida, a confeiteira contou que ficou confusa com a mudança de cenário e tentou justificar o silêncio: “Eu pensei que tinha congelado essa tela aí, você não falou nada também. Eu falei ‘o que está acontecendo aqui, que ninguém me contou’. Fiquei esperando o ponto aqui, não falaram nada. Não entendi”, Fernanda contou que estava aguardando uma orientação da produção.

Ana Maria caiu na gargalhada com a gafe, mas deu um puxão de orelha na ex-sister. A apresentadora lembrou que o programa estava ao vivo: “Aqui é ao vivo, não tem ninguém falando nada pra ninguém”, disparou. Por fim, Fernanda tentou contornar o deslize: “Você ficou parada, eu também fiquei. Mas aconteceu. Enfim, foi uma falha do momento”, disse sem graça.

ESSE MOMENTO AQUI 🗣️ pic.twitter.com/jBkBM6xn3B — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 1, 2024

Vale lembrar que essa não foi a única situação inusitada envolvendo Fernanda. Enquanto tomava café com a apresentadora, a confeiteira não gostou de ouvir um comentário sobre suas amizades no programa: "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim", rebateu na lata.

Durante sua participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, a confeiteira também protagonizou mais um de seus 'destemperos' ao alfinetar a conduta dos apresentadores da atração. Ela revelou que recebeu uma 'olhada' deles, e por isso, reavaliou sua postura na entrevista: “Depois que vocês mostraram o outro vídeo parece que eu mandei mal, vocês dão uma olhada assim", criticou.

Fernanda revela arrependimento após eliminação:

Apesar dos momentos inusitados terem roubado a cena, Fernanda também impressionou ao refletir sobre sua participação no reality show logo após deixar o Big Brother Brasil 24. Em entrevista ao ‘Bate-Papo BBB’, a confeiteira revelou um de seus maiores arrependimentos e até admitiu ter agido de forma "baixa" durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.