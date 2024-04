BBB 24: Fernanda revela arrependimento após eliminação: “Fui baixa, fui ruim”

Eliminada do BBB 24, Fernanda analisa trajetória durante entrevista e surpreende ao confessar arrependimento no reality show

Na madrugada desta segunda-feira, 1, Fernanda refletiu sobre sua participação no reality show logo após sua eliminação do 'Big Brother Brasil 24', da Globo. Em sua entrevista ao ‘Bate-Papo BBB’, a confeiteira revelou um de seus maiores arrependimentos e até admitiu ter agido de forma "baixa" durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto assistia a alguns de seus comentários polêmicos no programa durante a conversa com Ed Gama e Thais Fersoza, Fernanda se mostrou arrependida. Inclusive, a confeiteira fez questão de destacar que já não concorda com suas falas controversas: “Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra”, iniciou.

“Só que, quando você está vivendo ali, tudo é muito estranho. Tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, premeditados. Interesseiros a todo instante. E a gente consegue, sim, fazer preconceitos. Temos. A gente olha e vê que não combina, que não bate", Fernanda desabafou.

Na sequência, a carioca continuou a admitir alguns erros, sem mencionar nomes de participantes: “Só que total preconceito, óbvio. Juízo de valores, a gente está ali fazendo isso. A gente julga o tempo inteiro, julgamento um atrás do outro o tempo inteiro. Saindo do jogo não tem mais nada disso. Tudo o que eu falei não faz mais sentido”, disparou.

Durante a entrevista, Fernanda ainda se comprometeu a mudar sua postura e evitar os julgamentos fora do programa: “Onde, em que momento, eu vou fazer comentários como esse? Quais julgamentos são esses se eu não tenho a vivência aqui fora? E vendo isso, acredito que tenha sido muito doloroso pra quem está assistindo”, lamentou.

“Não, não concordo com nada do que falei porque eu não tenho experiência de vida com elas. Eu tive experiência de jogo com elas e fui baixa, fui ruim”, a confeiteira finalizou o assunto revelando seu arrependimento dentro do reality show. Vale mencionar que Fernanda recebeu 57,09% dos votos e foi eliminada em um paredão com Beatriz e Giovanna.

A Fernanda fazendo um monólogo e todos ficando em silêncio. pic.twitter.com/tRHPFN0wxG — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 1, 2024

BBB 24 já tem novo paredão formado:

Os brothers mal tiveram tempo de lamentar a eliminação de Fernanda e já foram convocados para uma nova berlinda. Com o programa chegando à reta final e entrando no modo turbo para acelerar as eliminações, Alane, Beatriz e Pitel agora disputam uma vaga para continuar no reality show no décimo sexto paredão do Big Brother Brasil 24.

A berlinda formada na noite deste domingo, 31, começou com Alane já emparedada e Isabelle imune por consequência da Prova do Líder. A prova, vencida por Giovanna, tinha consequências para o trio que fizesse o pior tempo. Beatriz pegou o livro que dizia apenas para seguir o jogo; saiba como foi a formação do paredão.