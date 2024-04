BBB 24: Fernanda alfineta postura de Thais Fersoza e Ed Gama: ‘Dão uma olhada’

Durante entrevista no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, Fernanda chama atenção ao criticar postura dos apresentadores

Durante sua participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, Fernanda protagonizou mais um de seus famosos 'destemperos' ao alfinetar a conduta dos apresentadores. Eliminada do 'Big Brother Brasil 24', a confeiteira marcou presença na entrevista, mas demonstrou desconforto com uma atitude dos comandantes.

Enquanto revisita sua trajetória no reality show da Globo, Fernanda revelou que recebeu uma 'olhada' dos apresentadores, e por isso, chegou a reavaliar sua postura durante a entrevista: “É porque eu não sabia se eu podia falar antes disso, porque depois que vocês mostraram o outro vídeo parece que eu mandei mal, vocês dão uma olhada assim”, alfinetou.

“Então eu falei assim, ‘por**, Fernanda. Vamos pensar no que falar antes”, a confeiteira contou que passou a analisar mais antes de se pronunciar na entrevista. Embora a observação tenha sido feita de forma bem-humorada, característica da carioca, ela provocou alguns sorrisos amarelos com a declaração. Na sequência, Thais e Ed tentaram se justificar.

“Fale tudo, aqui você pode falar tudo”, o apresentador caiu na gargalhada com a sinceridade da confeiteira e tentou amenizar a situação. “Exatamente, a gente está aqui para ouvirmesmo”, a esposa de Michel Teló também tentou contornar o climão e até apontou para indicar que a equipe de produção do programa estava pronta para ouvir a confeiteira.

Nas redes sociais, a atitude da carioca dividiu opiniões entre o público. Enquanto alguns consideraram o apontamento desrespeitoso, outros justificaram o desconforto da ex-sister: “Fernanda possui o carisma que falta nos apresentadores”, disparou um admirador no X, o antigo Twitter. “Eu amo o quanto ela é espontânea”, mais um exaltou.

Vale lembrar que essa não foi a única situação inusitada durante a entrevista. Em outro momento, os apresentadores mostraram memes para a confeiteira. Mas enquanto Fernanda caía na risada com uma das edições virais ao lado de Ed, Thais foi vista com o celular próximo à orelha e recebeu críticas nas redes sociais por mexer no aparelho durante a atração.

Fernanda revela arrependimento após eliminação:

Apesar da ligação de Thais Fersoza ter roubado a cena, Fernanda também impressionou ao refletir sobre sua participação no reality show logo após deixar o Big Brother Brasil 24. Em entrevista ao ‘Bate-Papo BBB’, a confeiteira revelou um de seus maiores arrependimentos e até admitiu ter agido de forma "baixa" durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto assistia a alguns de seus comentários polêmicos no programa durante a conversa com Ed Gama e Thais Fersoza, Fernanda se mostrou arrependida. Inclusive, a confeiteira fez questão de destacar que já não concorda com suas falas controversas: “Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra”, iniciou.