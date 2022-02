Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tomam a vacina da covid-19: ''Dia feliz''

Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, receberam a vacina da covid-19 nesta sexta-feira, 4

Titi (8) e Bless (7) tomaram a vacina da covid-19 nesta sexta-feira, 4.

Nas redes sociais, Giovanna Ewbank (35) compartilhou alguns registros dos filhos no posto de vacinação e dividiu a expectativa e a realidade dos herdeiros, que estavam felizes antes de serem vacinados, mas na hora ficaram assustados.

"DIA DE VACINA!!!! Essa foto é a da expectativa e felicidade das crianças antes de tomarem a vacina… mas passa pro lado pra ver a realidade kkkkkkk", brincou a apresentadora ao mostrar Titi e Bless com Bruno Gagliasso (39).

Em seguida, Giovanna falou da felicidade que estava sentindo ao ver os filhos serem vacinados. "Agora falando sério, QUE DIA FELIZ, QUE ALEGRIA, QUE ALÍVIO!!!!! Hoje nosso dia foi cheio de esperança, saúde e ciência! VIVA! VIVA A CIÊNCIA! #ᴠᴀᴄɪɴᴀsim #vacinacãoinfantil #ᴠᴀᴄɪɴᴀsalvavidas #ᴠᴀᴄɪɴᴀᴘᴀʀᴀᴛᴏᴅᴏs #vᴀᴄiɴᴀcᴏᴠɪᴅ19", completou ela.

Vale dizer que Ewbank e Gagliasso também são pais de Zyan (1). Na última terça-feira, 2, a apresentadora encantou os seguidores ao publicar algumas fotos do filho caçula usando um boné vermelho. "De hoje... meu pinguinho fazendo graça com o "bimé" (boné na língua do Baby Z) do papito @brunogagliasso!!!", disse a famosa.

