Giovanna Ewbank encanta ao mostrar Zyan de boné: ''É muito charme''

Giovanna Ewbank se derreteu ao compartilhar fotos do filho caçula, Zyan, de boné

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 19h30

Giovanna Ewbank(35) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novos cliques do filho caçula Zyan (1).

Nesta terça-feira, 2, a apresentadora publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos de herdeiro usando um boné vermelho, que é de Bruno Gagliasso (39).

Na legenda da publicação, Ewbank se derreteu por Zyan. "De hoje... meu pinguinho fazendo graça com o "bimé" (boné na língua do Baby Z) do papito @brunogagliasso!!!", disse ela no começo da legenda.

Em seguida, Giovanna contou que a roupa que o caçula está usando era de Bless (7). "Inclusive vocês lembram dessa roupinha que era do Bless??? É muito charme não eh? #zyan #babyz", completou ela.

Os fãs ficaram encantados com os cliques de Zyan usando boné e elogiaram. "Lindo demais", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", falou outra. "Perfeito demais, não aguento", comentou uma internauta. "Como ele tá enorme. Muito fofo e é a cara do pai", escreveu um fã.

Confira as fotos de Zyan usando boné: