Bruna Marquezine se emociona com painel de ‘Besouro Azul’ em Nova York

Em sua estreia em Hollywood, Bruna Marquezine é uma das protagonistas do filme de super-herói da DC

Bruna Marquezine, de 28 anos de idade, não conseguiu conter a emoção ao se deparar com um painel do filme Besouro Azul, que tem sua foto, na badaladíssima Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Na trama, ela interpreta Jenny, que contracena na maioria do filme com o protagonista, vivido por Xolo Maridueña.

Nos registros, divulgados pelo perfil do Twitter "Marquezine Comunicações", a atriz brasileira está com a mãe, Neide Maia, o pai, Telmo Maia, e a irmã, Luana Marquezine. "Ali, ali a minha foto", diz Bruna, com a voz estremecida. Ela ainda recebe abraços emocionados da família, que filmou o momento.

“Esse é o primeiro de muitos, olha minha menina alí, coisa linda”, celebrou a mãe de Marquezine. Maisa Silva, atriz e apresentadora, também elogiou a colega de profissão e exaltou sua atuação através dos stories no Instagram.

Exclusivo: Neide Maia, mãe de Bruna Marquezine, compartilhou um registro emocionante junto da filha e a família, onde visitaram o painel de 'Besouro Azul' no Times Square, em Nova York. 🥺💙



Lembrando que essa é a última semana para assistir Besouro Azul nos cinemas.

A emoção foi tanta que a brasileira resolveu dividir o momento com seus colegas de trabalho, Angel e para o Xolo Maridueña para compartilharem esse momento com ela. Recentemente, a atriz lamentou não poder divulgar a produção por conta da greve em Hollywood, que começou em julho: “É triste não poder divulgar o filme como ele merece e como a gente gostaria, mas é muito gratificante e emocionante ver o apoio das pessoas”, disse.

Bruna Marquezine se emocionou ao visitar o painel de #BlueBeetle na Times Square e ligou para o Angel e para o Xolo Maridueña para compartilharem esse momento com ela.🥹💙



pic.twitter.com/NRBJFbpuPR — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) September 17, 2023

"A parte que mais dói é não ter tido a oportunidade de falar para o meu público e para o Brasil sobre a importância que esse filme tem para a gente. Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos", completou a atriz em papo com jornalistas durante um festival de música em São Paulo.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, Bruna Marquezine teria recebido US$ 170 mil de cachê, cerca de R$ 830 mil. Maridueña, ator principal de Besouro Azul, teria desembolsado US$ 850 mil, o que equivale a R$ 4 milhões na cotação atual.

Além disso, o salário de Bruna Marquezine ainda pode crescer dependendo do quanto o filme arrecadou nas bilheterias. Besouro Azul se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando Barbie da posição onde permaneceu por quatro semanas.

Enzo Celulari parabeniza ex-namorada, Bruna Marquezine

O influenciador Enzo Celulari, de 26 anos, deu exemplo de maturidade ao parabenizar sua ex-namorada, Bruna Marquezine, por sua estreia em Hollywood: "Orgulho de te ver brilhando e realizando o seu maior sonho. Obrigado por representar tão bem o Brasil em Hollywood. Voa, besourinha @brunamarquezine", escreveu o empresário.