Enzo Celulari parabeniza ex-namorada, Bruna Marquezine, por Besouro Azul: "Orgulho"

Bruna Marquezine e Enzo Celulari tiveram um relacionamento em 2021

O influenciador Enzo Celulari, de 26 anos, deu exemplo de maturidade ao parabenizar sua ex-namorada, Bruna Marquezine, de 28 anos, por sua estreia em Hollywood no filme da DC, "Besouro Azul".

O filho de Claudia Raia compartilhou um vídeo nos Stories de seu Instagram enquanto assistia o filme, e escreveu uma linda mensagem para sua ex-namorada. "Orgulho de te ver brilhando e realizando o seu maior sonho. Obrigado por representar tão bem o Brasil em Hollywood. Voa, besourinha @brunamarquezine".

Mesmo após o término, a atriz e o empresário demonstram manter uma boa relação. No início do ano, os dois haviam sido flagrados conversando em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio, onde acontecem os desfiles das escolas da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e agora em setembro foram vistos curtindo juntos um show em um festival de música de São Paulo.

Bruna e Enzo assumiram o namoro em abril de 2021, depois de serem vistos juntos em diversas ocasiões. Enzo já buscava uma chance com a atriz desde 2017, e terminaram apenas 3 meses depois de assumir o namoro.

Bruna Marquezine se tornou mais uma brasileira a desbravar os projetos internacionais de cinema com seu papel em Besouro Azul, novo filme da DC Comics. A atriz interpretou Jenny Kord, dupla do herói Jaime Reyes (Xolo Maridueña).

De acordo com o site The Hollywood Reporter, Bruna Marquezine teria recebido US$ 170 mil de cachê, cerca de R$ 830 mil. Maridueña, ator principal de Besouro Azul, teria desembolsado US$ 850 mil, o que equivale a R$ 4 milhões na cotação atual.

Além disso, o salário de Bruna Marquezine ainda pode crescer dependendo que quanto o filme arrecadas nas bilheterias. Besouro Azul se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando Barbie da posição onde permaneceu por quatro semanas.

