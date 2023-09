Enzo Celulari exibe seus músculos definidos em flagra na praia

Filho de Edson Celulari e Claudia Raia, Enzo Celulari se refresca no mar do Rio de Janeiro em dia de sol

O empresário Enzo Celulari aproveitou a manhã desta sexta-feira, 15, para curtir o dia ao ar livre. Logo cedo, ele foi flagrado durante o mergulho no mar da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, junto com um amigo.

Os paparazzi flagraram o rapaz apenas de bermuda e com o peitoral à mostra. Enzo mostrou que está com o corpo definido e os músculos impecáveis.

Vale lembrar que Enzo Celulari é filho do ator Edson Celulari e a atriz Claudia Raia. Ele tem 26 anos de idade e é discreto com sua vida, apesar de ter os pais famosos. O rapaz é empresário social e está sempre envolvido em causas de boas ações.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Enzo Celulari mostra fotos do batizado do irmão caçula

O filho mais velho de Claudia Raia (56), Enzo Celulari (26), encantou ao mostrar novas fotos do batizado do seu irmão caçula, Luca, de três meses. A festa aconteceu a cerimônia na mansão da família e o herdeiro da famosa com Edson Celulari (65) exibiu registros belíssimos do momento especial.

Escolhido para ser padrinho pela primeira vez, o jovem apareceu radiante segurando o irmão, que é fruto casamento da mãe com Jarbas Homem de Mello (53). O empresário celebrou o posto importante na vida do pequeno.

"Batizei meu terceiro irmão e virei padrinho pela primeira vez, que papai do céu te cubra de bençãos, Luquinha", disse Enzo Celulari que além de Luca tem Sophia Raia (20), filha de Claudia Raia, e Chiara Celulari (1), filha de Edson Celulari e Karin Roepke de irmãs.

Após a cerimônia religiosa, os convidados puderam desfrutar de um banquete luxuoso e conceitual. A mesa cheia de doces e comidas chamou a atenção da forma como foi montada.