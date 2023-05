Padrinho, Enzo Celulari encanta com novas fotos do batizado do irmão: ''Que lindos''

Primogênito de Claudia Raia, Enzo Celulari, encanta ao mostrar fotos como padrinho do batizado de Luca

O filho mais velho de Claudia Raia (56), Enzo Celulari (26), encantou ao mostrar novas fotos do batizado do seu irmão caçula, Luca, de três meses. Neste sábado, 20, aconteceu a cerimônia na mansão da família e o herdeiro da famosa com Edson Celulari (65) exibiu registros belíssimos do momento especial.

Escolhido para ser padrinho pela primeira vez, o jovem apareceu radiante segurando o irmão, que é fruto casamento da mãe com Jarbas Homem de Mello (53). O empresário celebrou o posto importante na vida do pequeno.

"Batizei meu terceiro irmão e virei padrinho pela primeira vez, que papai do céu te cubra de bençãos, Luquinha", disse Enzo Celulari que além de Luca tem Sophia Raia (20), filha de Claudia Raia, e Chiara Celulari (1), filha de Edson Celulari e Karin Roepke de irmãs.

Nos comentários dos cliques deslumbrantes do evento, o primogênito da atriz recebeu vários elogios. "Que lindos, meus amores", escreveu Claudia Raia. "Coisa mais linda", admiraram os internautas.

Após a cerimônia religiosa, os convidados puderam desfrutar de um banquete luxuoso e conceitual. A mesa cheia de doces e comidas chamou a atenção da forma como foi montada.

Veja as fotos do batizado de Luca:

Claudia Raia sofre críticas ao mostrar almoço luxuoso da família: ''Hipócritas''

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento de sua família em sua mansão, no interior de São Paulo. Para o Dia das Mães, a famosa fez um almoço luxuoso para celebrar a data com os filhos e acabou recebendo críticas ao exibir os detalhes do evento.

No vídeo, além de mostrar momentos curtindo com os herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e o caçulinha, Luca, de três meses, a artista exibiu a montagem da mesa com uma especialista. Com um jogo de pratos e taças de alto nível, ela fez a refeição.

"Um pouquinho do meu Dia das Mães pra você lembrar que hoje é Dia da Família! E se você é como eu e ama reunir sua prole envolta da mesa, olha que trabalho lindo da @namesacomju, pra deixar os momentos em família ainda mais especiais ", falou Claudia Raia.

Nos comentários da publicação, a atriz acabou recebendo críticas ao exibir o luxo. "80% das brasileiras comemorando com copos de extrato de tomates ou de plástico mesmo. E sendo felizes do mesmo jeito... essas postagens...", escreveram. "Decoração linda, mas só nessa decoração dava pra alimentar muitas famílias que não tem nem um pão pra se alimentar... sei que ela é rica e pode, mas não vamos ser hipócritas", opinaram outros.