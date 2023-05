Enzo Celulari mostra batizado luxuoso do irmão caçula, Luca

Atriz Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello batizaram o filho caçula, Luca, neste sábado 20

O empresáro Enzo Celulari (26) compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um momento muito especial: o batizado do irmão caçula, Luca, que tem apenas três meses de vida, fruto do relacionamento de Claudia Raia (56) com Jarbas Homem de Mello (53). A cerimônia aconteceu neste sábado, 20, e a família toda se reuniu para prestigiar a ocasião especial.

A influenciadora e amiga Marcella Rica (31) também postou fotos do batizado do pequeno em suas redes sociais e celebrou a ocasião em uma declaração na legenda. "Aff, como eu amo". "Sem condições", escreveu em outra foto.

Luca nasceu em fevereiro deste ano e é o terceiro filho da atriz. Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, ela contou que teve crises de pânico na reta final da gravidez e que o filho nasceu prematuro de oito meses.

“Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela, que engravidou aos 55 anos de vida.

Confira os registros do batizado do filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram @marcellarica

Foto: Reprodução/Instagram @marcellarica

No colo de Claudia Raia, Luca ganha canção improvisada de irmão mais velho

Há pouco tempo atrás,Enzo Celulari compartilhou com seguidores do Instagram, um registro fofo ao lado da mãe Claudia Raia e do irmão mais novo Luca, de três meses.

No vídeo, o influenciador aparece improvisando uma canção para o bebê, à beira da piscina. "A primeira música, a gente nunca esquece", escreveu ele na legenda da publicação. "Improviso de irmão para irmão, porque tem alguém que se batiza amanhã".

Com o violão em mãos, o filho mais velho de Claudia Raia, com o ator Edson Celulari, com quem também tem Sophia Raia, faz alguns elogios ao pequeno que está sentado no colo da mãe.