Edson Celulari curte tarde de diversão à beira-mar com a esposa e a filha

Ex-marido de Claudia Raia, ator Edson Celulari aproveitou o dia de sol para brincar com a caçula, Chiara, em quiosque na praia do Rio de Janeiro

Edson Celulari (64) aproveitou o final de semana para ir à praia com a família. Na manhã deste sábado, 20, o ator surgiu ao lado da esposa, a atriz Karin Roepke (41), e da herdeira, Chiara, de apenas um ano de idade, em um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a pequena no colo, o papai coruja não poupou brincadeiras com a filha à beira-mar. Usando uma bermuda preta e uma camiseta bordô, o ex-marido de Claudia Raia (56) atraiu olhares em um momento descontraido em família.

Nos registros do passeio quem se destacou na web por tanta fofura foi a garotinha toda alegre e sorridente nos braços dos pais.

Chiara, vale lembrar, é fruto do casamento de Edson com Karin. Já Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), são fruto da relação do artista com Claudia Raia.

Veja as fotos do ator Edson Celulari com a família na praia:

Foto: Dilson Silva / AgNews

Filha de Edson Celulari com Karin Roepke completa um aninho

A mulher de Edson Celulari, Karin Roepke encheu seu feed de amor ao comemorar o primeiro ano de vida da filha! A pequena Chiara completou um aninho e ganhou uma linda declaração da mamãe coruja nas redes sociais.

"CHIARA, esse nome significa clara, iluminada, brilhante, foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida no dia 23/02 do ano passado. Chiara nasceu, trouxe luz pras nossas vidas, alegria pros nossos corações e um novo sentido pra nossa existência. Que benção ser mãe dessa menina tão carismática e afetuosa. Uma verdadeira luz!", iniciou ela.