Claudia Raia reúne os três filhos em foto durante festa de mêsversario

Claudia Raia encanta seus fãs ao mostrar foto com Luca, Sophia Raia e Enzo Celulari durante festa em casa: 'Amamos muito'

A atriz Claudia Raia (56) comemorou os três meses de vida do filho caçula, Luca, em grande estilo! Ela organizou uma festa de mêsversario em sua casa e reuniu os três filhos: Luca, Sophia Raia (20) e Enzo Celulari (25).

A mamãe coruja apareceu sorridente em uma foto rodeada por seus herdeiros na mesa dos doces durante a celebração. “Meu pequeno príncipe está comemorando três meses de vida! Parabéns Luquinha, a mamãe, o papai, a Sophia e o Enzo, amamos muito você”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sophia Raia mora nos Estados Unidos para cursar a faculdade e voltou ao Brasil por um breve período para curtir alguns momentos em família. Na quinta-feira, 11, Claudia Raia já mostrou um momento de carinho de Sophia com Luca no quarto do bebê.

Claudia Raia fala sobre Luca no Fantástico

O programa Fantástico do próximo domingo, 14, vai exibir uma entrevista com a atriz Claudia Raia. Ela conversou com Renata Ceribelli sobre a chegada do filho caçula, Luca, e sobre ser mãe de três após os 50 anos. Nas redes sociais, a jornalista mostrou uma foto do encontro deles na casa da atriz.

"Que momento lindo Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão vivendo com o Luca, que nasceu há 3 meses e pela primeira vez vai aparecer na TV (spoiler: ele já se sente muito a vontade diante das câmeras, rs) O casal nos recebeu em sua casa no interior de SP e vamos contar como foram os últimos meses de gravidez da Cláudia (nada fáceis), mostrar como ela está feliz e realizada, a emoção do Jarbas em ser pai pela primeira vez,a rotina de quem é mãe de terceira viagem aos 56 anos( que orgulho) e claro, vamos te apresentar essa criança que como a Cláudia diz: “não nasceu, estreou”! Ele é lindo, sereno... E te conto tudo domingo, Dia das Mães, no Fantástico. Amei nossa entrevista e conhecer essa criança tão especial", disse ela.