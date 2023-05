Claudia Raia mostra a filha, Sophia, fazendo carinho no irmão caçula, Luca

Claudia Raia se derrete ao mostrar que a filha, Sophia, está no Brasil para curtir o mesversário do irmãozinho mais novo, Luca

A atriz Claudia Raia compartilhou um momento em família com os seguidores nesta quinta-feira, 11. Ela contou que a filha, Sophia, que estuda nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil e chegou a tempo de comemorar os três meses de vida do irmão mais novo, Luca.

Nos stories do Instagram, a artista registrou quando a filha fazia carinho no rosto do irmãozinho durante um momento tranquilo durante a tarde.

Sophia é fruto do antigo casamento de Claudia Raia com o ator Edson Celulari. Por sua vez, Luca é fruto do atual relacionamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello.

Jarbas Homem de Mello exibe vídeo do filho

O ator Jarbas Homem de Mello encantou seus fãs neste sábado, 29, ao mostrar um novo vídeo de seu filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. O papai coruja registrou quando o menino estava se divertindo ao mexer os braços e as pernas.

O artista brincou que o herdeiro estava dançando. “Pra comemorar o dia internacional da dança, uma coreografia criada e executada pelo artista Luca”, disse ele na legenda.