Jarbas Homem de Mello exibe novo vídeo do filho, Luca: 'Artista'

Filho de Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia aparece se divertindo em novo vídeo e o papai coruja se derrete

O ator Jarbas Homem de Mello encantou seus fãs neste sábado, 29, ao mostrar um novo vídeo de seu filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. O papai coruja registrou quando o menino estava se divertindo ao mexer os braços e as pernas.

O artista brincou que o herdeiro estava dançando. “Pra comemorar o dia internacional da dança, uma coreografia criada e executada pelo artista Luca”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o menino. “Coisa linda”, afirmou um seguidor. “Que lindeza é essa gente”, declarou outro. “Muito lindinho. Vai ser bailarino. que nem papai e mamãe”, declarou mais um”.

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Ensaio newborn do Luca

A atriz Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar as primeiras fotos do ensaio newborn do filho caçula, Luca (2 meses). O bebê apareceu dormindo tranquilamente em uma foto encantadora na web.

A artista fez um álbum de fotos para mostrar o ensaio para registrar as primeiras semanas de vida do filho, que acaba de completar 2 meses de vida. “Mamãe já está ficando com saudade dessa fase”, disse ela na legenda. As fotos foram feitas pela fotógrafa Thalita Castanha.