Filho caçula de Claudia Raia surge fofíssimo no ensaio newborn

Claudia Raia mostra novas fotos do filho caçula, Luca, nas imagens do ensaio newborn: 'Anjinho lindo'

A atriz Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar as primeiras fotos do ensaio newborn do filho caçula, Luca (2 meses), fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). O bebê apareceu dormindo tranquilamente em uma foto encantadora na web.

A artista fez um álbum de fotos para mostrar o ensaio para registrar as primeiras semanas de vida do filho, que acaba de completar 2 meses de vida. “Mamãe já está ficando com saudade dessa fase”, disse ela na legenda. As fotos foram feitas pela fotógrafa Thalita Castanha.

Nos comentários do post, os amigos famosos se derreteram em elogios para o bebê. “Anjinho lindo”, disse Angélica. “É muita beleza”, afirmou Sabrina Sato. “Ele está crescendo muito rápido”, comentou um seguidor.

Regina Casé conhece o bebê Luca

Nesta semana, a atriz Regina Casé (69) revelou que foi conhecer o bebê Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Ela encontrou a mãe e o bebê nos bastidores de um trabalho e aproveitou para se derreter pelo bebê.

"Mamãe Claudia saiu correndo do estúdio onde estávamos trabalhando hoje em SP pra dar de mamar pro Luca!!! Demais estar com você no seu primeiro dia de trabalho agora que seu bebê fez dois meses!", vibrou a artista.

Em seguida, Regina falou da saudade que estava da amiga e celebrou o encontro. "Parabéns amiga! Ele ficou bravo porque estava com fome tadinho… mas a gente não resistiu e fez essas fotos porque a saudade era grande e o encontro foi lindo!", finalizou.