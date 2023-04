Regina Casé mostra encontro com Claudia Raia e Luca: "Foi lindo"

Nas redes sociais, Regina Casé celebrou o encontro com Claudia Raia e o filho da atriz, Luca

Regina Casé (69) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um encontro muito especial nos bastidores de um dia de trabalho.

Nesta quarta-feira, 12, a atriz se encontrou com Claudia Raia(56) e o filho da atriz, Luca (dois meses), e celebrou o momento ao compartilhar os registros no feed do Instagram.

"Mamãe Claudia saiu correndo do estúdio onde estávamos trabalhando hoje em SP pra dar de mamar pro Luca!!! Demais estar com você no seu primeiro dia de trabalho agora que seu bebê fez dois meses!", vibrou a artista.

Em seguida, Regina falou da saudade que estava da amiga e celebrou o encontro. "Parabéns amiga! Ele ficou bravo porque estava com fome tadinho… mas a gente não resistiu e fez essas fotos porque a saudade era grande e o encontro foi lindo!", finalizou.

Vale lembrar que o filho de Claudia Raia completou dois meses de vida nesta última terça-feira, 11, e a mamãe coruja compartilhou um vídeo mostrando como foi o mesversário do caçula, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53).

Em clima de Páscoa, a famosa comemorou o momento com uma festinha decorada com coelhos e chocolates. Além disso, os objetos foram todos pensados em tons claros, até mesmo os docinhos. "Meu baby Luca fez 02 meses de vida, que alegria! Parabéns filho, te amamos muito", disse ela.

Confira as fotos de Regina Casé ao lado de Claudia Raia e Luca:

