Gisele Bündchen compra fazenda para a filha poder andar à cavalo

Gisele decidiu motivar a filha, que é apaixonada por equitação, a praticar mais com privacidade

Gisele Bündchen revelou que comprou uma fazenda para que a filha, Vivian Lake, de 10 anos de idade, possa andar a cavalo com privacidade. Em recente entrevista à People, a modelo explicou que a pequena tem paixão pelos animais, e que já pensa em adquirir outro local parecido.

“Porque eu estava levando ela para passear neste lugar, e toda vez que eu a levava para lá, isso se tornava o centro dos paparazzi. Eu pensava, 'Não posso viver assim. Quero curtir com minha filha.' Isso deve ser uma coisa divertida que faremos juntas. Então eu pensei que ela poderia praticar o que ela ama", explicou ela sobre a decisão de comprar o local.

A top também falou sobre o animal que a garotinha já possui no lugar. “Ele cuida de Vivi e eu gosto disso porque ele é um cavalo muito fácil. Mas ela já disse, 'Mãe, preciso de um cavalo novo para pular mais alto'. Eu digo a ela, 'Acalme-se'. "Vou trabalhar, mãe. Vou trabalhar e vou ajudar você".

Bündchen contou toda orgulhosa que a filha quer melhorar as suas habilidades na equitação. “Ela fica tipo, ‘Preciso pular mais alto’, e eu fico tipo, 'Você tem 10 anos, acalme-se. Seu cavalo salta mais um menos metro. Você vai ficar boa", contou.

Além de Vivian, a modelo também compartilha Benjamin, de 13 anos de idade, com o ex-marido Tom Brady, de 46 anos.

Quanto custa a nova mansão de Gisele Bündchen? Localizada no mesmo estado que outra de suas mansões, a nova propriedade fica na Flórida ao norte de Miami, na região de Southwest Ranches. O local, que está totalmente reformado, foi comprado pela modelo por 9,1 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 45 milhões de reais, de acordo com informações do portal TMZ.

Na parte externa, a mansão conta com quadra de tênis, campo de futebol, piscina de borda infinita, lago, banheira de hidromassagem, uma cozinha, pista equestre e estábulo para dez cavalos. No interior, o espaço luxuoso é dividido em dois andares e equipado com aquecimento e ar-condicionado centrais.

Gisele Bündchen abre o jogo sobre separação com Tom Brady

Durante a entrevista, ela se abriu em relação a diversos tópicos, principalmente sobre seu divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady, após 13 anos de casamento. O divórcio do casal foi finalizado no dia 28 de outubro do ano passado.

“Tem sido difícil para a minha família. Tem sido muito coisa – em toda as áreas da minha vida”, começou dizendo a modelo. “Eu sinto que sempre quando chove, é uma tempestade. Com todas as viradas diferentes que a vida dá, tudo que podemos fazer é o melhor que podemos dadas as coisas que acontecem ao nosso redor”.