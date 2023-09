Gisele Bündchen abre o jogo sobre separação com Tom Brady: “Tem sido difícil”

A modelo Gisele Bündchen falou recentemente sobre sua separação com o jogador de futebol americano Tom Brady

Nesta semana, a revista americana People conversou com a modelo Gisele Bündchen. Na entrevista, ela se abriu em relação a diversos tópicos, principalmente sobre seu divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady, após 13 anos de casamento. O divórcio do casal foi finalizado no dia 28 de outubro do ano passado.

“Tem sido difícil para a minha família. Tem sido muito coisa – em toda as áreas da minha vida”, começou dizendo a modelo. “Eu sinto que sempre quando chove, é uma tempestade. Com todas as viradas diferentes que a vida dá, tudo que podemos fazer é o melhor que podemos dadas as coisas que acontecem ao nosso redor”.

Com a pandemia, Gisele começou a dar aulas em casa para seus filhos Ben, de 13 anos, e Vivian, de 10, na época com Tom. Ainda nos últimos anos de casada, Gisele ainda se mudou para a cidade de Tampa Bay, na Flórida, por conta do marido. Depois de tantas mudanças, veio o divórcio, e Gisele ainda tem seus pais aqui no Brasil que estão com problemas de saúde.

De acordo com a supermodelo, o que a ajudou nesses momentos difíceis foi meditar e fazer exercícios diariamente. Outro fator foi a alimentação saudável. “Acho que se eu não tivesse essas ferramentas para me apoiar nesses tempos, teria sido muito difícil”, disse.

Após o divórcio, Gisele se mudou com os filhos para Miami. Logo após a mudança, a brasileira comentou em entrevista sobre a nova moradia. Essa semana, Gisele comentou o que está achando da cidade onde está vivendo essa nova fase de sua vida. “Eu amo o sol. Onde estiver sol, eu me sinto mais feliz sempre”.

“Apenas sentir o sol, apenas mergulhar no oceano, apenas correr na areia e apenas sentir a grama nos meus pés. Estar na natureza apenas te dá mais energia. Te faz se sentir bem”, comentou a gaúcha sobre a vida em Miami.

Este ano, os filhos deixaram de ter aulas em casa e agora estão indo para a escola: “Eles estão conhecendo amigos na escola. Eles gostam. Mas é tudo novo. Mas eles estão gostando e estão começando a se envolver nas coisas”.

A menina Vivi está no time da natação da escola, enquanto Benjamin seguiu os passos do pai e está jogando futebol americano. “Ele acabou de começar. Eu me sinto tão orgulhosa deles. Eles são tão amáveis. Eles estão crescendo para pensar e considerar os outros”, detalhou a mãe.

Gisele ainda compartilha um passatempo com a filha. A brasileira comprou uma fazenda de cavalos, para que a filha pudesse andar a cavalo. Porém, a modelo contou que às vezes tem que parar a filha no hobby.

“Agora ela está tentando andar com outros cavalos. Ela já está tipo: ‘Mãe, eles me disseram que eu preciso de um cavalo novo para pular mais alto’. E eu digo: ‘Você tem 10 anos, acalme-se’. O cavalo dela salta cerca de 20 metros. ‘Você vai ficar bem, está tudo bem onde você está pulando agora’. Ela é muito corajosa”.

Sobre o futuro, Gisele comenta o que a deixa mais orgulhosa em sua vida: “Acho que, para mim, sucesso significa que eu criei crianças que tem valores certos. Entende o que quero dizer? Porque quando eu estiver eu estiver pronta para ir embora, eu seu que deixei para trás algo que é lindo e que é uma vantagem versus algo diferente”.

“Me deixa orgulhosa em ver como eles estão se tornando seus próprios indivíduos, mas como seus princípios e valores são fortes. Me deixa feliz ver que eles estão florescendo em seus próprios seres”, finalizou Gisele.

Jovem!

Na mesma entrevista, Gisele comentou sobre sua relação com seu corpo aos 43 anos. “Estou me sentindo muito melhor aos 43 do que aos 23”, disparou a estrela.

Ela ainda revelou um pouco de sua rotina saudável e contou que não consome mais álcool: “Eu medito todos os dias, faço exercícios todos os dias. Estou muito grata por ter este corpo, de verdade. Agora aprendi - porque eu não fiz tão certo aos 20 anos ou na adolescência -, percebi que meu corpo é meu templo e realmente quero aproveitá-lo. Então, para mim, mover meu corpo é muito importante”.