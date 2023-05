Gisele Bündchen abre o jogo sobre vida em Miami: “Parece que estou em casa”

A modelo brasileira Gisele Bündchen comentou em entrevista sobre sua vida em Miami após a separação com Tom Brady

Nesta terça-feira, 23, Gisele Bündchen (42) deu mais detalhes sobre sua vida após o divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady (45). A modelo está morando em Miami, Estados Unidos, com os filhos.

A brasileira se mudou da cidade de Tampa, onde moravam com Tom, com os filhos Benjamim (13) e Vivian (10). O atleta ainda mora na cidade em que vivia com a família.

“Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”, disse Gisele para a revista americana People.

A gaúcha também comentou sobre a adaptação dos filhos à nova cidade: “As crianças estão amando também. Vivi é apaixonada por cavalos e está curtindo equitação agora”.

“É mais fácil também para o Brasil de Miami. Minhas irmãs me visitam mais e isso me deixa mais feliz”, comentou Gisele sobre suas irmãs Patrícia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel.

A loira também deu detalhes sobre sua rotina com as crianças, que envolve a prática de jiu-jitsu: “Adoramos fazer, é bom para construir uma confiança. Nós amamos estar ao ar livre e pular no trampolim no nosso quintal. Gostamos também de andar de caiaque. É muito divertindo fazer essas coisas juntos”.

Recentemente, Gisele realizou seu primeiro evento de gala em Miami. No evento beneficente em prol dos biomas brasileiros, a modelo esbanjou beleza em um vestido branco de grife.

Quem também marcou presença no evento foi a irmã gêmea de Gisele, Patrícia Bündchen. Patrícia cuida da carreira da irmã e geralmente fica nos bastidores, porém, as duas surgiram abraçadas em foto rara feita no evento.