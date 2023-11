Conheça a mansão de Ana Hickmann em Itu

Ana Hickmann vive em mansão luxuosa em Itu, no interior de São Paulo, com o marido e o filho. Conheça o local

A apresentadora Ana Hickmann vive em uma mansão luxuosa e enorme na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Ela mora no local com o seu marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre, de 10 anos. Inclusive, o local foi onde ela teve um desentendimento com o seu marido no último final de semana e o assunto ganhou repercussão nas redes sociais. Que tal conhecer mais sobre a casa dela? Confira abaixo!

A mansão de Ana Hickmann está localizada em um terreno de 6,5 mil metros quadrados, tem três andares, oito suítes, sala com pé direito alto, elevador, academia, brinquedoteca e até uma boate privativa. O local ainda conta com piscina semiolímpica e jardim com horta.

A apresentadora já mostrou vários detalhes de sua casa nas redes sociais e também em seu canal no YouTube com passeios pelos vários ambientes da propriedade. A decoração da casa é no estilo minimalista e com muito branco nas paredes e nos móveis.

Um detalhe da casa que sempre chama a atenção dos fãs é o tamanho da sala de estar. Isso porque o ambiente é enorme e tem vários pequenos ambientes decorados com sofás luxuosos e outros itens de decoração.

Veja fotos da mansão de Ana Hickmann:

Ana Hickmann emitiu comunicado sobre desentendimento com o marido

Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tiveram um desentendimento na mansão deles em Itu, em São Paulo. O caso chegou a ter a polícia envolvida e gerou repercussão na internet. Com isso, a assessoria de imprensa dela emitiu um comunicado oficial.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.

Além disso, Alexandre Correa também falou sobre o ocorrido em um post em seu perfil no Instagram. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", finalizou.