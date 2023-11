Marido de Ana Hickmann se pronuncia após desentendimento: 'Jamais'

Após desentendimento, marido de Ana Hickmann escreve comunicado e dá sua versão de história

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, compartilhou um pronunciamento em sua rede social neste domingo, 12, após os últimos acontecimentos envolvendo ele e a famosa, dando sua versão da história.

Depois do comunicado da assessoria da modelo dizendo que eles se desentenderam e acionaram a polícia, o empresário postou uma nota de esclarecimento dizendo que só discutiram não tendo se desenrolado outros desafetos.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", começou falando.

Alexandre então pediu desculpas pelos ocorrido: "Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório".

Em nota, a assessoria de Ana Hickmann disse: "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos".

A apresentadora se casou em 1998 com Alexandre Correa com autorização dos pais, por ser menor de idade na época e ter 16 anos. Em 2014, eles tiveram seu único herdeiro, o pequeno Alexandre.

Marido de Ana Hickmann dá explicações após dívida milionária: "Vida de empresário é dura"

Marido de Ana Hickmann e parceiro da apresentadora em seus negócios, o empresário Alexandre Corrêa se pronunciou nesta quarta-feira (8) sobre a dívida milionária que é cobrada por uma instituição financeira.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele disse que o processo é natural e que os dois estudam ir à Justiça contra a cobrança dos valores. "Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto", explicou ele.

Segundo o empresário, a cobrança não é justa. "Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas infelizmente eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa", diz.

Alexandre Corrêa ainda disse que nem tudo o que está circulando é verdade. "Houve uma parcela que não foi cumprida e estão pegando esse fato e colocando como se fosse um valor maior, o que não é verdade", disse ele. "Uma dívida de empréstimo futura é uma dívida a pagar, há um prazo para isso e não pode ser levado para um valor presente. Não há inadimplência", completou.

"Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino", defendeu ele revoltado com as insinuações.