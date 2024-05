Tuca Andrada nega demissão e expõe sua situação na Globo: ‘Nunca tive contrato’

Ex-ator da Globo que viralizou ao pedir dinheiro nas redes sociais, Tuca Andrada esclarece como era trabalhar com a emissora

No início de 2023, Tuca Andrada chamou atenção nas redes sociais ao pedir ajuda financeira para montar um espetáculo teatral. Agora, um ano após a polêmica, o ex-ator da Globo compartilhou detalhes sobre sua situação financeira e esclareceu que, na verdade, nunca teve um contrato formal com a emissora.

Em entrevista ao Podcast Bee40tona, Tuca desmentiu os rumores de que teria levado um ‘pé na bunda’ e sido demitido da emissora. Pelo contrário, o ator explicou que apesar de ter feito inúmeras produções, achava mais proveitoso receber por título na época: "Pouca gente sabe, [mas] eu nunca tive contrato por tempo, sempre foi por obra”, ele contou.

“Então, dizem 'ah, levou um pé na bunda da Globo'. Não, não levei porque acabou o contrato, ia fazer outra coisa. O problema é que na Globo eu trabalhei tanto, que todas as pessoas acham que meu contrato [era fixo] como de outros atores”, disse o ator, que enfrentou rumores depois que desabafou sobre sua situação financeira.

Tuca ainda destacou as vantagens de não firmar contrato: “Eu fiz muita coisa lá, uma atrás da outra, talvez tivesse sido mais barato para eles se tivessem me contratado por um tempo grande, porque toda vez que vinha eu conseguia um aumento. Para mim, foi ótimo", o ator revelou que conseguiu negociar os valores com a Vênus Prateada.

Por fim, o veterano revelou ter assinado contrato fixo com apenas uma emissora: "A única em que tive contrato longo foi na Record, por quatro anos, mas porque havia coisas que eu queria fazer, comprar meu apartamento, então eu topei”, disse Andrada, que conseguiu se reestabelecer no mercado e agora integra o elenco de ‘Dona Beja’, no MAX, além de ter participado de minisséries.

Vale lembrar que Tuca possui mais de 40 anos dedicados à carreira como artista. Ao longo do tempo, ele acumulou uma diversidade de projetos, e se destacou em papeis como 'Kaíke' em 'Da Cor do Pecado' (2004), 'Eric Fusilli' em 'Caminhos do Coração' (2007) e 'Os Mutantes' (2008), e 'Zóio Furado' em 'Cordel Encantado' (2011).

Vale lembrar que seu último trabalho em uma novela aconteceu na Globo, quando ele atuou na trama de 'Amor de Mãe, em 2019, interpretando o corrupto policial 'Belizário'. Depois de deixar a emissora, Tuca passou a se dedicar em seus trabalhos no teatro, quando usou as redes sociais para pedir o apoio financeiro dos seguidores.

Tuca Andrada comoveu com desabafo:

No início do ano passado, Tuca Andrada foi ao Instagram para pedir ajuda financeira aos seus fãs e seguidores. Sem rodeios, ele gravou um vídeo direto, explicando que está ensaiando para um novo espetáculo e que precisaria da ajuda do público, já que não tinha o apoio de nenhuma lei de incentivo ou de patrocinadores; relembre o desabafo.