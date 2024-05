Ex-BBB Thelma relata o que viu no Rio Grande do Sul: ‘Em choque’

A ex-BBB e médica Thelma Assis já está como voluntária em um hospital no Rio Grande do Sul e falou sobre as consequências das enchentes na região

A ex-BBB Thelma Assis está no Rio Grande do Sul como médica voluntária e revela o que viu ao chegar lá. Em entrevista no programa Encontro, da Globo, ela falou sobre chegada na região afetada pelas enchentes.

“Cheguei aqui em Canoas ontem e fiquei em choque. A cidade embaixo da água, mais da metade da cidade estava debaixo d’água”, disse ela.

Então, ela explicou como está o hospital para o qual foi levada para ajudar os pacientes. “Nos juntamos com um grupo de pediatras e cada uma está atuando na sua especialidade. O trabalho tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui que estão sobrecarregados, muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabando dobrando a jornada. Eles perderam muito, das 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, eles perderam 19”, afirmou.

Por fim, Thelminha falou sobre a necessidade de doações da população. “A gente segue pedindo doação de água, de medicamentos, de alimentos”, afirmou.

Vale lembrar que Thelma Assis foi para o Rio Grande do Sul junto com Amanda Meirelles e Marcela Mc Gowan, que também são médicas e ex-BBBs.

View this post on Instagram A post shared by Thelma Assis (@thelminha)

William Bonner também está no Rio Grande do Sul

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente nesta segunda-feira, 6. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.